"Whatsapp çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 8 Şubat Whatsapp erişim sorunu ne zaman düzelecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. WhatsApp kullanıcıları 8 Şubat Çarşamba günü yaşanan problem nedeniyle uygualamaya giriş yapmakta zorlanıyor. Peki, Whatsapp çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 8 Şubat Whatsapp erişim sorunu ne zaman düzelecek? Açıklama geldi mi?