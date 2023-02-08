Whatsapp çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 8 Şubat Whatsapp erişim sorunu ne zaman düzelecek? Açıklama geldi mi?
"Whatsapp çöktü mü son dakika, neden açılmıyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 8 Şubat WhatsApp çöktü mü sorusuna yanıt arayan kullanıcılar, platforma giriş yapmakta zorlanıyor. Dünyaca ünlü platformdan yaşanan sorunla ilgili bir açıklama gelmezken sorunun dünya genelinde olduğu belirtiliyor. Peki, Whatsapp çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 8 Şubat Whatsapp erişim sorunu ne zaman düzelecek? Açıklama geldi mi?
"Whatsapp çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 8 Şubat Whatsapp erişim sorunu ne zaman düzelecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. WhatsApp kullanıcıları 8 Şubat Çarşamba günü yaşanan problem nedeniyle uygualamaya giriş yapmakta zorlanıyor. Peki, Whatsapp çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 8 Şubat Whatsapp erişim sorunu ne zaman düzelecek? Açıklama geldi mi?
Dünya genelinde yaşandığı belirtilen WhatsApp giriş yapılamıyor sorunu Türkiye'deki kullanıcıları da etkiledi. 8 Şubat 2023 Whastapp'ta yaşanan sorun sonrası platformun yöneticilerinden henüz bir açıklama gelmedi.
WHATSAPP NEDEN ÇÖKTÜ?
Uygulamada yaşanan mesaj gönderme ve alma sıkıntısının global mi yoksa yerel mi olduğu henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde paylaşacağız.
İNTERNET YAVAŞLADI MI?
İnternet kullanıcıları mesaj gönderme ve almada yaşanan sıkıntılarla ilgili paylaşımlar yapıyor. Bu durum internetin yavaşladığı şeklinde yorumlanıyor.
TWİTTER VE TİKTOK ÇÖKTÜ
İki popüler sosyal medya uygulaması Twitter ve TikTok uygulamalarında erişim sıkıntıları yaşanıyor. Kullanıcılar programlara giriş yapmak istediğinde ya program açılmıyor ya da zaman tüneli yenilenmiyor.
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