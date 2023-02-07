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Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den AFAD'a 1 milyonluk yardım

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Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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Son dakika | MHP lideri Bahçeli’den AFAD’a 1 milyonluk yardım

Son dakika haberi... MHP lideri Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremle mücadele kapsamında AFAD'a 1 milyon liralık yardım yaptını ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın da kan bağışında bulunduğunu açıkladı.

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