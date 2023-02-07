Karadeniz’den deprem bölgesine yardım seferberliği

ORDU

Ordu'da da depremzedeler için yürütülen yardım kampanyası devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi hizmet binası girişinde oluşturulan yardım noktasında, vatandaşların getirdiği eşyalar teslim alındı. Bazı çocukların da aileleriyle yardım kolisi getirdiği görüldü.

Eşyaların yüklendiği 6 tır bölgeye hareket etti.

Arkadaşlar arasında topladıkları parayla alınan malzemeleri merkeze getiren Enis Erarslan, "Elimizden geldiğince bir şeyler getirmeye çalıştık. İnsanlarımız büyük çaba gösterdi. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

53 yaşındaki Nazel Aşçı ise deprem sonrası çok üzüldüğünü dile getirerek, "Rabbim onların, bizlerin yardımcısı olsun. Bizim de evlatlarımız var. Çok duygulandım, sabaha kadar dua ettim. Battaniye, yorgan, seccade, kıyafet ve gıda getirdim. Allah kabul etsin." diye konuştu.