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İstanbul Valiliği saat vererek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2023
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İstanbul Valiliği saat vererek uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Son dakika haberleri... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 19.00'dan sonra ve yarın kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları için uyarıda bulundu.

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