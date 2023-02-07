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İskenderun Limanı'ndaki yangın yeniden alevlendi

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Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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İskenderun Limanı’ndaki yangın yeniden alevlendi

Hatay'ın İskenderun Limanı'nda konteyner deposunda depremden sonra çıkan yangın, ekiplerin müdahalesine rağmen devam ediyor.

Dün Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun Limanı'nda konteynerlerin devrilmesi sonucu yangın çıkmıştı.

MEHMETÇİK KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun Limanı'ndaki yangının Kara Kuvvetlerine ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerine ait uçağın havadan müdahalesi ile sürdüğünü bildirmişti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bölgeye ait görüntüler de yer aldı.

AKŞAM SAATLERİNDE YENİDEN ALEVLENDİ

Hatay'ın İskenderun Limanı'nda konteyner deposunda depremden sonra çıkan yangın, ekiplerin müdahalesine rağmen devam ediyor.

Gündüz saatlerinde yangın söndürme helikopteriyle yapılan müdahale, havanın kararmasıyla sonlandırıldı. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.


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