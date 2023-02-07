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TCG İskenderun depremde yaralananları Mersin'e taşıyor

TCG İskenderun gemisi, yaralıları Mersin'e ulaştırmak için Hatay İskenderun Limanı'na geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bölgedeki yaralılarımızın hastanelerdeki hasardan dolayı burada bakımlarının mümkün olmayacağını düşünerek bizim TCG İskenderun gemisini görevlendirmek suretiyle, bu gece İskenderun Limanı'na yanaşacak. Ve buradaki bütün yaralıların en kısa zamanda Mersin'deki daha donanımlı hastaneye sevkini mümkün kılacağız." açıklamasında bulunmuştu.

Giriş Tarihi: 07.02.2023 02:57 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 03:15
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TCG İskenderun depremde yaralananları Mersin’e taşıyor

Türkiye geride kalan güne büyük bir acıyla uyandı.

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TCG İskenderun depremde yaralananları Mersin’e taşıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi ve Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük yıkıma neden oldu.

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TCG İskenderun depremde yaralananları Mersin’e taşıyor

Şu ana kadar 2379 can kaybı 14 bin 483 yaralı var. 6 bin 217 bina ise yıkıldı.

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TCG İskenderun depremde yaralananları Mersin’e taşıyor

ASKERİ GEMİYLE YARALI TAHLİYESİ

TCG İskenderun gemisi, yaralıları Mersin'e ulaştırmak için Hatay İskenderun Limanı'na geldi.

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TCG İskenderun depremde yaralananları Mersin’e taşıyor

BAKAN AKAR DUYURMUŞTU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bölgedeki yaralılarımızın hastanelerdeki hasardan dolayı burada bakımlarının mümkün olmayacağını düşünerek bizim TCG İskenderun gemisini görevlendirmek suretiyle, bu gece İskenderun Limanı'na yanaşacak. Ve buradaki bütün yaralıların en kısa zamanda Mersin'deki daha donanımlı hastaneye sevkini mümkün kılacağız." açıklamasında bulunmuştu.