Dünyada en büyük deprem kaç şiddetinde, büyüklüğünde oldu? Türkiye ve dünya tarihinde yaşanan en büyük depremler...
"Dünyada en büyük deprem kaç şiddetinde, büyüklüğünde oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depremi sonrasında Türkiye'de yaşanan en büyük depremler merak ediliyor. Peki, Dünyada en büyük deprem kaç şiddetinde, büyüklüğünde oldu? Türkiye ve dünya tarihinde yaşanan en büyük depremler...
Dünyada en büyük deprem kaç şiddetinde, büyüklüğünde oldu? Türkiye ve dünya tarihinde yaşanan en büyük depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Deprem Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep gibi birçok çevre ilse hissedildi. Peki, dünyada en büyük deprem kaç şiddetinde, büyüklüğünde oldu? Türkiye ve dünya tarihinde yaşanan en büyük depremler...
DÜNYADA EN BÜYÜK DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?
Dünya tarihindeki en şiddetli deprem, Şili'de 22 Mayıs 1960'ta meydana geldi. Yaklaşık 1000 kilometrelik bir alanda hissedilen 9,5 büyüklüğündeki deprem sonucunda 1655 kişi hayatını kaybetti, 3 bin kişi yaralandı, 2 milyon kişi evsiz kaldı.
Ülkede 550 milyon dolarlık hasara neden olan deprem sonucu oluşan tsunami, 10 bin kilometrelik alana yayılarak Hawaii, Japonya ve Filipinler'e kadar ulaştı. Dev dalgalar sonucu Hawaii'de 61, Japonya'da 138, Filipinler'de de 32 kişi yaşamını yitirdi.
En şiddetli ikinci deprem olarak kayıtlara geçen Alaska depremi 28 Mart 1964'te meydana geldi. Üç dakika süren 9,2 büyüklüğündeki deprem, tsunamiyi tetikledi. Sarsıntı ve ardından oluşan dev dalgalar, 128 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken yaklaşık 310 milyon dolarlık hasar oluşturdu. Bu şiddetteki bir depremde yaşanan az sayıda can kaybı mucize olarak değerlendirildi.
TÜRKİYE'DE OLAN EN BÜYÜK DEPREMLER
Türkiye ve çevresi, aletsel ölçümlemeyle deprem kaydı yapılmaya başlanan 1900'den bugüne kadar çeşitli zamanlarda 6 ve üzeri büyüklüğündeki 226 depremle sarsıldı. Bunların 85'ini 6,5 ve üzeri büyüklüğündeki depremler oluşturdu. Türkiye'de özellikle 6,5 ve üzeri büyüklüğünde meydana gelen yaklaşık 20 deprem çok sayıda can ve mal kaybıyla sonuçlandı.
Buna göre, 9 Ağustos 1912'de 7,3 büyüklüğünde "Mürefte", 7 Mayıs 1930'da 7,6 büyüklüğünde "Hakkari", 27 Aralık 1939'da 7,9 büyüklüğünde "Erzincan", 1942'de 7 büyüklüğünde "Erbaa-Niksar", 26 Kasım 1943'te 7,2 büyüklüğünde "Kastamonu Ladik", 1944'te 7,5 büyüklüğünde "Bolu Gerede", 1949'da 6,7 büyüklüğünde "Bingöl Karlıova", 1951'de 6,9 büyüklüğünde "Çankırı Kurşunlu", 1957'de 7,1 büyüklüğünde "Bolu Abant", 19 Ağustos 1966'da 6,9 büyüklüğünde "Muş Varto", 1967'de 7,2 büyüklüğünde "Mudurnu", 1970'te 7,2 büyüklüğünde "Gediz", 24 Kasım 1976'da 7,5 büyüklüğünde "Van Çaldıran", 13 Mart 1992'de 6,6 büyüklüğünde "Erzincan", 17 Ağustos 1999'da 7,4 büyüklüğünde "Gölcük", 12 Kasım 1999'da 7,2 büyüklüğünde "Düzce" ve 23 Ekim 2011'de 7,2 büyüklüğünde "Van" depremleri oldu.
1 Mayıs 2003'te 6,4 büyüklüğünde "Bingöl", 24 Ocak 2020'de 6,8 büyüklüğünde "Elazığ" ve 30 Ekim 2020'de 6,6 büyüklüğünde "İzmir" depremleri de 6 ve üzeri büyüklüklerdeki depremler olarak kaydedildi.
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem de Türkiye'de meydana gelen en şiddetli depremler arasına girdi.
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