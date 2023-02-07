Dünyada en büyük deprem kaç şiddetinde, büyüklüğünde oldu? Türkiye ve dünya tarihinde yaşanan en büyük depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Deprem Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep gibi birçok çevre ilse hissedildi. Peki, dünyada en büyük deprem kaç şiddetinde, büyüklüğünde oldu? Türkiye ve dünya tarihinde yaşanan en büyük depremler...