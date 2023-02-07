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Kosova Kahramanmaraş'taki depremler nedeniyle ulusal yas ilan etti

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 07.02.2023
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Kosova Kahramanmaraş’taki depremler nedeniyle ulusal yas ilan etti

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yarın ülkede 1 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu tür trajediler karşısında desteğe ihtiyacı olanların yanında olmalıyız. Türk ve Suriye halkının acısı bizim de acımızdır. Bu nedenle, anayasal yetkilerime dayanarak Kosova Cumhuriyeti'nde 8 Şubat Çarşamba gününü ulusal yas günü ilan ettim." ifadesine yer verdi.

"İHTİYAÇ HALİNDE DESTEĞİ SÜRDÜRMEYE HAZIRIZ"

Osmani ayrıca Kosova'nın ihtiyaç halinde desteği sürdürmek için tamamen hazır olduğunu belirtti.

Kosova hükûmeti, arama kurtarma çalışmalarına destek için dün gece geç saatlerde Kosova Güvenlik Gücü'nden yaklaşık 30 kişilik bir birliği Türkiye'ye göndermişti.

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