Kosova Kahramanmaraş’taki depremler nedeniyle ulusal yas ilan etti

Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu tür trajediler karşısında desteğe ihtiyacı olanların yanında olmalıyız. Türk ve Suriye halkının acısı bizim de acımızdır. Bu nedenle, anayasal yetkilerime dayanarak Kosova Cumhuriyeti'nde 8 Şubat Çarşamba gününü ulusal yas günü ilan ettim." ifadesine yer verdi.