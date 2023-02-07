07 Şubat 2023, Salı
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Depremden saatler sonra mucizeler sürüyor! Arama kurtarma ekipleri tüm gücüyle devrede! İşte o anlar...
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları tüm hızıyla sürerken enkazdan çok sayıda vatandaş kurtarılmaya devam ediyor. Meydana gelen depremlerin ardından enkaz altında kalanlar çıkarılıyor. Arama kurtarma çalışmalarına katılan özel harekat polisleri, enkaz altından yaralıları çıkarmaya devam ediyor. İşte enkaz altından çıkartılan vatandaşların görüntüleri...