Deprem bölgesine İstanbul’dan 6 bin 718 personel sevk edildi

42 İŞ MAKİNESİ YOLDA

Vali Yerlikaya, ayrıca İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından Hatay'a gönderilmek üzere aralarında damperli kamyonlar, ekskavatörler ve vinçlerin yer aldığı 42 iş makinesi ve 94 personel ile 200 gönüllünün yanı sıra çok amaçlı araç gereçlerin bulunduğu konvoyun da yola çıkarıldığını kaydetti.