THY’den deprem bölgesine yönelik adım! 4 ilden İstanbul’a uçuşlarda bilet fiyatları 100 TL olarak sabitlendi

THY tarafından yapılan açıklamada deprem bölgesinden İstanbul'a düzenlenecek olan uçuşlarda bilet fiyatlarının 100 TL olarak sabitlendiği açıklandı.

İşte THY'nin açıklaması:

Deprem bölgelerine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 9'u kargo uçaklarımızla olmak üzere 47 uçuş gerçekleştirdik. Bu kapsamda giden insani yardım uçaklarımızın dönüş uçuşlarını da vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Yolcu düzenini sağlayabilmemiz adına bu uçuşlar için de rezervasyonunuzu; mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden oluşturabilirsiniz. Hem bu uçuşlarımız hem de Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ 'dan İstanbula olan tüm uçuşlarımızı 13 Şubat'a kadar vergiler dahil 100 TL olarak sabitliyoruz.