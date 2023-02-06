Deprem bölgesindeki bankalara yönelik yeni karar! Türkiye Bankalar Birliği duyurdu: "ATM işlemlerinde ücret alınmayacak"
Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada depremden etkilenen 10 ilde ATM işlemlerinden masraf alınmayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada "Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde bulunan ortak ATM'lerden yapılacak işlemlerden ücret tahsis edilmemesi yönünde prensip kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bugün Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki deprem ve artçılarından etkilenen 10 şehirde para çekmek, yatırmak ya da başka bir işlem için ATM'leri kullananlara destek açıklaması yaptı.
ATM'LERDEN YAPILACAK İŞLEMLERE ÜCRET UYGULANMAYACAK
Türkiye Bankalar Birliği, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde bulunan ortak ATM'lerden yapılacak işlemlerden ücret tahsis edilmeyeceğini açıkladı.
TBB'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde bulunan ortak ATM'lerden yapılacak işlemlerden ücret tahsis edilmemesi yönünde prensip kararı alınmıştır.
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