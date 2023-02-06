Kahramanmaraş'ta 19 saat sonra mucize! Enkaz altından çıkartılan vatandaş A Haber'e konuştu: "Allah devletimizden razı olsun"
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde yaşanan deprem çok sayıda ilde büyük yıkıma neden olurken 10 ilde binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Devlet bölgede seferber olurken, saatler sonra enkaz altından mucize kurtuluşlar gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 19 saat sonra enkaz altında çıkartılan vatandaş "Allah polisimizden ve devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
HERKESE EL SALLADI
Deprem sonrası Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazı altından 19 saat sonra çıkarılan genç kız herkese el salladı.Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi'nde bulunan Osman Ağa Apartmanı, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası çöktü. Çöken binanın altında kalanların kurtarılmış için enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Gün içerisinde çıkarılan 10 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.
19 SAAT SONRA YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği Osman Ağa Apartmanında ekiplerin yoğun çalışması sonucu 19 saat sonra ismi öğrenilemeyen genç bir kız, sağ olarak kurtarıldı. Omuzlarda ambulansa taşınan genç kız herkese el salladı. Binada enkaz kaldırma çalışmaları, AFAD, 112, UMKE, jandarma, polis, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla devam ediyor.
"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"
Kahramanmaraş'ta bir mucize daha yaşanırken bir kadın tam 19 saatin ardından enkaz altından kurtarıldı. Kadın enkaz altından çıkmasının ardından "Allah razı olsun polisimizden. Allah razı olsun devletimizden" dedi. Yaralı olarak enkaz altından çıkartılan vatandaş ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.
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