Kahramanmaraş'ta 19 saat sonra mucize! Enkaz altından çıkartılan vatandaş A Haber'e konuştu: "Allah devletimizden razı olsun"

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Kahramanmaraş'ta bir mucize daha yaşanırken bir kadın tam 19 saatin ardından enkaz altından kurtarıldı. Kadın enkaz altından çıkmasının ardından "Allah razı olsun polisimizden. Allah razı olsun devletimizden" dedi. Yaralı olarak enkaz altından çıkartılan vatandaş ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.