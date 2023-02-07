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Artçılar ne zaman biter? Depremden sonra ne zaman eve girilir? Uzmanlar açıkladı...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2023
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Artçılar ne zaman biter? Depremden sonra ne zaman eve girilir? Uzmanlar açıkladı...

"Artçılar ne zaman biter?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında artçılar yaşanmaya devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar artçı depremlerin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, artçılar ne zaman biter? Depremden sonra ne zaman eve girilir? Uzmanlar açıkladı...

"Artçılar ne zaman biter? Depremden sonra ne zaman eve girilir?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD'ın verilerine göre, Kahramanmaraş'ta saat 04:17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Artçı depremlerin sürmesinin ardından vatandaşlar evlerine ne zaman girebileceklerini merak ediyor. Peki, Artçılar ne zaman biter? Depremden sonra ne zaman eve girilir? Uzmanlar açıkladı...

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı Deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.

ARTÇI DEPREM NE KADAR SÜRER, BİTER? DEPREM ARTÇILARININ SÜRESİ NE KADAR?

Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur. Depremden sonra meydana gelen artçılar 1 ay sürebildiği gibi 2 yılda da devam edebilir.

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