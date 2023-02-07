"Artçılar ne zaman biter? Depremden sonra ne zaman eve girilir?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD'ın verilerine göre, Kahramanmaraş'ta saat 04:17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Artçı depremlerin sürmesinin ardından vatandaşlar evlerine ne zaman girebileceklerini merak ediyor. Peki, Artçılar ne zaman biter? Depremden sonra ne zaman eve girilir? Uzmanlar açıkladı...