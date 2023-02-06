KAHRAMANMARAŞ'TA 7,4'LÜK DEPREM! Deprem bölgesinde kurtarma çalışmaları devam ediyor | İğne deliğinden çıkarıldılar

Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte acı bilanço ortaya çıktı. Deprem bölgesinde başlatılan arama kurtarma çalışmalarında ise onlarca yaralı enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. İşte deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarından son bilgiler...

Giriş Tarihi: 06.02.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 11:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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