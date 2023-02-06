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KAHRAMANMARAŞ'TA 7,4'LÜK DEPREM! Deprem bölgesinde kurtarma çalışmaları devam ediyor | İğne deliğinden çıkarıldılar

Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte acı bilanço ortaya çıktı. Deprem bölgesinde başlatılan arama kurtarma çalışmalarında ise onlarca yaralı enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. İşte deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarından son bilgiler...

Giriş Tarihi: 06.02.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 11:11
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KAHRAMANMARAŞ’TA 7,4’LÜK DEPREM! Deprem bölgesinde kurtarma çalışmaları devam ediyor | İğne deliğinden çıkarıldılar

Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede büyük bir yıkım yaşandı. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa gibi bölgedeki birçok ili de vurdu.

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KAHRAMANMARAŞ’TA 7,4’LÜK DEPREM! Deprem bölgesinde kurtarma çalışmaları devam ediyor | İğne deliğinden çıkarıldılar

ALLAH-U EKBER NİDALARIYLA KURTULUŞ
Deprem nedeniyle yıkılan bir binada başlatılan kurtarma çalışmalarında bi aile enkaz altından kurtarıldı.

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KAHRAMANMARAŞ’TA 7,4’LÜK DEPREM! Deprem bölgesinde kurtarma çalışmaları devam ediyor | İğne deliğinden çıkarıldılar

Kurtarma çalışmaları sırasında aile adeta iğne deliğinden çıkarılırken, gözyaşları ise sel oldu.

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KAHRAMANMARAŞ’TA 7,4’LÜK DEPREM! Deprem bölgesinde kurtarma çalışmaları devam ediyor | İğne deliğinden çıkarıldılar

Ailenin o anları kameraya yansıdı.

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KAHRAMANMARAŞ’TA 7,4’LÜK DEPREM! Deprem bölgesinde kurtarma çalışmaları devam ediyor | İğne deliğinden çıkarıldılar

O anlarda çevredekilerin Allah'ım çok şükür sesleri duyuldu.