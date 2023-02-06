Deprem Fırtınası nedir, ne demek? Depremler devam edecek mi? Artçı sarsıntılar ne zaman biter? 7.4'lük deprem sonrası fırtına ne kadar sürecek?

Deprem fırtınası nedir, ne kadar sürer sorusunun cevabı merak konusu oldu. Gaziantep merkez üssü olan 7.4'lük depremin ardından devam eden artçı depremler korkuya sebep olurken vatandaşlar artçı depremlerin ne zaman son bulacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki Deprem Fırtınası nedir, ne demek? Depremler ne kadar sürecek? Artçı sarsıntılar ne zaman biter? 7.4'lük deprem sonrası fırtına ne kadar sürecek?