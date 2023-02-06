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Haberler Galeri Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu? 7.4'lük deprem hangi illeri etkiledi? Kahramanmaraş, Hatay, Adana yeni deprem olacak mı? Artçı deprem nedenleri neler?

Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu? 7.4'lük deprem hangi illeri etkiledi? Kahramanmaraş, Hatay, Adana yeni deprem olacak mı? Artçı deprem nedenleri neler?

Merkez üssü Gaziantep olan 7.4'lük deprem 10 ili etkiledi. Gerçekleşen depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken durumdan endişelenen vatandaşlar arama motorlarında "Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu?", "7.4'lük deprem hangi illeri etkiledi?" sorusunun cevaplarını araştırıyor. Peki tekrar deprem bekleniyor mu? Artçı sarsıntılar neden olur?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2023 09:02
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Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu? 7.4’lük deprem hangi illeri etkiledi? Kahramanmaraş, Hatay, Adana yeni deprem olacak mı? Artçı deprem nedenleri neler?

Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Şiddeti 7.4 büyüklüğünde gerçekleşen depremin etkileri hala sürüyor. Artçı depremler devam ederken enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları da bir yanda sürüyor. Peki Kahramanmaraş, Hatay, Adana yeni deprem olacak mı? Artçı deprem nedenleri neler? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu? 7.4’lük deprem hangi illeri etkiledi? Kahramanmaraş, Hatay, Adana yeni deprem olacak mı? Artçı deprem nedenleri neler?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan derlenen verilere göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.

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Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu? 7.4’lük deprem hangi illeri etkiledi? Kahramanmaraş, Hatay, Adana yeni deprem olacak mı? Artçı deprem nedenleri neler?

ÇOK SAYIDA İLDE BİNALAR YIKILDI

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar felaket bölgesine hareket etti.

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Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu? 7.4’lük deprem hangi illeri etkiledi? Kahramanmaraş, Hatay, Adana yeni deprem olacak mı? Artçı deprem nedenleri neler?

7.4'LÜK DEPREM HANGİ İLLERİ ETKİLEDİ?

Kahramanmaraş,

Hatay,

Gaziantep,

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Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu? 7.4’lük deprem hangi illeri etkiledi? Kahramanmaraş, Hatay, Adana yeni deprem olacak mı? Artçı deprem nedenleri neler?

Osmaniye,

Adıyaman,

Adana,