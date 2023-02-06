Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu? 7.4'lük deprem hangi illeri etkiledi? Kahramanmaraş, Hatay, Adana yeni deprem olacak mı? Artçı deprem nedenleri neler?

Merkez üssü Gaziantep olan 7.4'lük deprem 10 ili etkiledi. Gerçekleşen depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken durumdan endişelenen vatandaşlar arama motorlarında "Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu?", "7.4'lük deprem hangi illeri etkiledi?" sorusunun cevaplarını araştırıyor. Peki tekrar deprem bekleniyor mu? Artçı sarsıntılar neden olur?