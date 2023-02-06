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Cezaevleri depremden etkilendi mi? Resmi açıklama geldi

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Giriş Tarihi: 06.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
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Cezaevleri depremden etkilendi mi? Resmi açıklama geldi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olarak tespit edilen ve Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremde yaralanan veya hayatını kaybeden ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklunun bulunmadığını açıkladı.

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