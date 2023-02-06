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Merkez Bankasından deprem bölgelerindeki firmalar için flaş açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
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Merkez Bankasından deprem bölgelerindeki firmalar için flaş açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası deprem bölgeleri olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'daki firmalar için kritik bir açıklamada bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) deprem bölgesindeki firmaların reeskont kredileri ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) geri ödemelerinin vadelerinin uzatılması konusunda karar aldı.

Deprem/afet bölgesindeki illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) kurulu firmalar için şunlar kaydedildi:

1) 6 Şubat 2023 (dahil) ila 30 Nisan 2023 (dahil) tarihleri arasındaki ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri ile yatırım taahhütlü avans kredileri geri ödemelerine 180 güne kadar faizsiz olarak vade uzatımı imkânı tanınmıştır.

2) 6 Şubat 2023 (dahil) tarihi öncesinde kullanılmış olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine 6 ay ilave ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü kapatma süresi verilmiştir.

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