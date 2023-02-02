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Batı'nın Türkiye'ye karşı yeni operasyonu! Bakan Soylu'dan sert yanıt: Psikolojik harp yürütüyorlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2023 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Batı'nın Türkiye'deki "konsoloslukları kapatın" çağrısına cevap verdi. Türkiye'de "güvenlik zaafiyeti var" algısı yaratmaya çalışan Avrupa'nın kara propagandasına sert yanıt veren Soylu "Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu ayrıca "15 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. Bir istihbarat elemanı Türkiye'de birkaç kişiye elemanlık teklif etmiş, Türkiye de bunu izlemiştir. Bu istihbarat elemanı, bir ülkeye istihbaratını pazarlamıştır. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti biliyor" ifadelerini kullandı.

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