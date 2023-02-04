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AFAD'dan milyonlarca İstanbulluya fırtına uyarısı! Cep telefonlarına mesaj gönderildi: "Tedbirli olun"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2023 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023
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AFAD’dan milyonlarca İstanbulluya fırtına uyarısı! Cep telefonlarına mesaj gönderildi: Tedbirli olun

AFAD tarafından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajında "Meteorolojiye göre yarın İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi.

AFAD tarafından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajında "Meteorolojiye göre yarın İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi.

BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL

İstanbul'da fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Marmara Bölgesi'nin batısı için fırtına uyarısı yapılırken, İstanbul için yapılan uyarıda ise turuncu kod verildi. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin de yapılamadığı bildirildi. Eminönü'nde ise, seferler ve boğaz turu gezilerinin devam ettiği görüldü. Beşiktaş'ta da fırtınanın etkisiyle dalgalar kıyıya vurdu.

THY'DEN 238 SEFER İPTALİ

Türk Hava Yolları İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği 5-6 Şubat tarihlerindeki İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı 238 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcularını seferlerde iptallerin olabileceğine karşın uyarmıştı.

Yapılan uyarının ardından THY İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 238 seferini iptal ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir. Misafirlerimiz uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabilirler'' ifadelerine yer verildi.

MARMARA'DA YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Marmara ve Ege'de yarın fırtına, İzmir, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Antalya, Isparta, Konya, Mersin ve Adana'da kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgar, sabah saatlerinden sonra Marmara ve Ege'nin batısında kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (saatte 60-80 kilometre), İstanbul Avrupa yakasında yer yer tam fırtına (saatte 80-100 kilometre) şeklinde esecek.

Sabah saatlerinden itibaren İzmir'in iç ve yüksek kesimleri, Manisa'nın yüksekleri ile öğle saatlerinden sonra Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Denizli çevrelerinde kuvvetli kar yağışı görülecek.

Yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın yüksekleri ve Isparta ile akşam saatlerine doğru Konya'da kuvvetli, Antalya'nın doğusunun yüksek kesimleri, Isparta'nın doğusu ile Konya'nın güney ve batı ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı etkili olacak.

Mersin ve Adana'nın yüksek kesimlerinde de kuvvetli olması beklenen kar yağışı pazartesi günü Adana'nın yükseklerinde etkisini daha da artırıp yer yer yoğun şekilde etkisini gösterecek.

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