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FETÖ üyesi Uğur Demirok'a hapis cezası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2023
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FETÖ üyesi Uğur Demirok’a hapis cezası

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ mensubu Uğur Demirok'un, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.

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