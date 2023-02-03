Kılıçdaroğlu'nun 'çılgın projesi' İYİ Parti'nin hedefinde! Ümit Özlale: İşsizlik sorununu muhtarlara danışman atayarak çözemeyiz
2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında yaşanan gerilim zirve yapmış durumda. Son olarak İmamoğlu ile birlikte Kılıçdaroğlu'na "Saraçhane Operasyonu" çeken Akşener'in "kazanacak aday" kartıyla İmamoğlu'nun adını öne sürmesi ittifaktaki krizi giderek büyütüyor. Kılıçdaroğlu'nun "Bay Kemal'i bekleyin" ve "Ben Kemal, geliyorum" çıkışı İYİ Partili yöneticiler ve parti tabanında karşılık bulmazken İYİ Partili isimler Kılıçdaroğlu'nu hedef almaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun 'çılgın projesi' olan "Her muhtara bir yardımcı atacağız' vaadi İYİ Parti'de eleştiri konusu olurken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale "İşsizlik sorununu üniversite mezunlarını muhtarlara danışman atayarak çözemeyiz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. İşte detaylar...
Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizinde Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasındaki gerilim her geçen gün daha fazla artıyor.
Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda yaptığı "Kasım ayını bekleyin, Bay Kemal'in bekleyin" açıklamasının ardından İYİ Partili isimlerden üst üste veto açıklamaları geldi.
"TÜRKİYE'Yİ CUMHURİYET KADINI YÖNETECEK"
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'yi 2'nci yüzyılın başında bir Cumhuriyet kadını yönetecek" ifadelerini kullanarak adeta Meral Akşener'in seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu.
MASADA HENÜZ İSTİŞARE EDİLMEDİ DESE DE...
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Genel başkanımız başta olmak üzere partimizin bütün teşkilatları başka parti kalmazsa memleketin bütün yükünü çekecek kararlılığı, donanımı taşıyacak kararla yürüyor. Henüz masada bir cumhurbaşkanlığı süreci istişare edilmedi. Henüz masada memleketin nasıl yönetileceği konuşuldu, kim tarafından hangi adayla yürüneceği ifade edilmedi" dedi.
"YÜCE TÜRK MİLLETİNİN GÖNLÜNDE YATAN SAYIN MERAL AKŞENER'İN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMASIDIR"
İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Akşener'in yanında olduklarını belirterek, "Sayın genel başkanımıza doğrudan iletilen bir talep yok. Yüce Türk milletinin gönlünde yatan Sayın Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. İYİ Parti olarak da gönlümüzde yatan bu. Sayın genel başkanımızın iradesine saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.
"MERAL AKŞENER'İN CUMHURBAŞKANI OLDUĞU TÜRKİYE'Yİ HAYAL EDİN"
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, anket sonuçlarını paylaştığı gönderisinde, "Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin." ifadelerini kullanmıştı. Otoriteler Akşener'in "Ben Başbakan olacağım" açıklamasından büyük pişmanlık duyduğunu, partiyi kaybetmemek için de altılı masayı dağıtmayı göze aldığını vurguluyor.
KAZANACAK ADAY SÖZLERİ SONRASI SARAÇHANE OPERASYONU
Kılıçdaroğlu'nun çıkışı sonrası İYİ Partililerden gelen vetolar sıralanırken, Akşener'in "kazanacak aday" tanımlamasıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun adını ön plana atması ittifaktaki krizi daha da büyüttü.
Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da icazet ziyareti yaptığı esnalarda Akşener-İmamoğlu ikilisinin "Saraçhane Operasyonu" Türk siyasetinin gündemine otururken Akşener'in kullandığı "Artık 16 milyon değil, 85 milyon arkanda" sözü de Akşener'in adaylık konusundaki tercihini net olarak ortaya koydu.
AKŞENER BENİ ARAMADI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında mahkemenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği karar sonrası Saraçhane'ye giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini aramadığını söylemişti.
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ŞOK YANIT: İZİN ALMA MECBURİYETİM YOK!
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, konuk olduğu bir programda Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nu aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu söyleyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:
"Ben Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı. Ben de Almanya meselesini unutmuşum uçakta zannettim sonra anlaşıldı ki bir programdaymış. Sonra döndüm bir kalabalık güç oluşturabilelim diye Gültekin Uysal'ı aradım, konuştuk. Bir kısmına gideceğim dedim. Yanlış anlaşılmasın izin almaya aramadım öyle bir durum yok. Gövde gösteresi yapmak istedim. Ben zaten kimseden izin alma mecburiyetim yok söyleyeni de fena çarparım. Çünkü bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları.
Bir tek Mersin hariç diğerlerinin tümü bütün CHP'nin ve İYİ Parti teşkilatlarının çalışarak seçtirdiği belediye başkanları dolayısıyla bu arkadaşların iyi yaptıklarından da kötü yaptığı işlerinden de meshulüz. Dolayısıyla izne mizne ihtiyaç yok. Rica ederim böyle bir şey yok. Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağız! CHP üyesi olarak seçilebilirler ama onların sorumluluğu hepimize ait."
İYİ PARTİ-CHP KRİZİ DERİNLEŞİYOR
CHP ile İYİ Parti arasındaki gerilim artık saklanamaz boyutlarda. İYİ Parti'nin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını desteklemesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığında diretmesi iki partiyi sık sık karşı karşıya getiriyordu. Sular durulur gibi olurken Kılıçdaroğlu'nun, 'Adayı 13 Şubat'ta açıklayacağız' sözleri ortalığı yeniden karıştırdı. İYİ Parti, bu açıklamanın kendilerinden habersiz ve maksatlı yapıldığını farklı ağızlardan deklare etti. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale'nin açıklamaları 6'lı masada giderek derinleşen krizi gözler önüne serdi.
İYİ Parti'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığıyla ilgili yeni bir çıkış geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, CHP'yi çok sert eleştiren açıklamalar yaptı. Özlale, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinin önerilmesi halinde hayır demeyeceklerini belirtirken, "Gerçekten CHP o masayı Sayın Kuşoğlu'nun dediği gibi, Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz." dedi.
KILIÇDAROĞLU'NUN ÇILGIN PROJESİ İYİ PARTİ'NİN HEDEFİNDE!
İki parti arasında şimdi de "muhtar yardımcısı vaadi" nedeniyle yeni bir krizin fitili ateşlendi. Kemal Kılıçdaroğlu çok sayıda üniversiteli işsiz olduğunu iddia ederek her muhtara bir yardımcı atanacağı vaadini verirken bu vaade İYİ Parti'den yanıt geldi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunarak "İşsizlik sorununu üniversite mezunlarını muhtarlara danışman atayarak çözemeyiz." sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun "çılgın projesini" hedef aldı.
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