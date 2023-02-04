Adana’da hareketli gece! 2 bin polis görevde! Çok sayıda şüpheli yakalandı

Sabit nokta kontrollerinde 4 bin 804 aracı durdurarak arama yapan ekipler, 7 adet çalıntı araç ele geçirdi. Ayrıca 60 araç sürücüsüne çeşitli kabahatlerden 124 bin 76 lira para cezası kesilirken, 5 araç ise trafikten men edildi. 152 umuma açık mekânı denetleyen ekipler, kumar oynatıldığı tespit edilen 2 işyerine adli, usulsüzlük saptanan edilen 12 iş yerine ise idari işlem uyguladı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 25 kişiye ise 15 bin 425 lira idari cezası kesildi.