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Bahçelievler'deki İETT kazasında gözaltına alınan şoförün ifadesi ortaya çıktı! Yolcular "uyuklar vaziyetteydi" dedi | Tutuklanması için sevk edildi

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Giriş Tarihi: 03.02.2023 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
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Bahçelievler’deki İETT kazasında gözaltına alınan şoförün ifadesi ortaya çıktı! Yolcular uyuklar vaziyetteydi dedi | Tutuklanması için sevk edildi

İETT otobüsünün İstanbul Bahçelievler'de yaptığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralanmıştı. Gözaltına alınan İETT şoförü ifadesinde "Otobüsün frenleri bozuktu" dedi. Polisin kaza soruşturmasında konuşan yolcular ise şoförün araç kullanırken uyuklar vaziyette olduğunu belirtti. Bugün adliyeye çıkarılan Sefer B., Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemleri ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Bahçelievler D-100 Karayolu yan yolda İETT otobüsü, kaldırıma çıktıktan sonra durağa girdi. 1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin ise yaralandığı kazadan sonra gözaltına alınan otobüs şoförü Sefer B. 'nin polise 'Otobüsün frenleri bozuktu' dediği öğrenildi.

Kaza, dün akşam saat 18.20'de Bahçelievler D-100 Karayolu yan yoldaki İETT otobüs durağında meydana geldi. Sefer B.'nin kullandığı 34 HY 8280 plakalı İETT otobüsü, durağa gelirken bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.

Kaldırıma çıkan otobüs, durakta başka İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerledi. Otobüs, durağın ilerisinde bekleyen minibüse çarparak durabildi. Kazada Hikmet Kaya (51) Messaouda Mariche(25), Ahmad Rzayev (52), Yeter Baygın (53), Fatma Oruç ve Fehim Aydın yaralandı. Yaralılardan Hikmet Kaya hayatını kaybetti.

Kazadan sonra Sefer B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sefer B.'nin emniyette ifade vermeyerek susma hakkını kullandığı, ifadesini savcılıkta vermek istediğini söylediği öğrenildi. Sefer B.'nin polise kazayla ilgili ilk verdiği bilgide ise 'Otobüsün frenleri bozuktu, benden kaynaklı değildi' dediği öğrenildi.

Öte yandan polisin kazayla ilgili yaptığı çalışmalarda yolcuların şoförü 'Kaza yapacaksın dikkat et' diye uyardığı, şoförün araç kullanırken uyuklar vaziyette olduğu öğrenildi.

Sefer B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

TUTUKLANMASI İÇİN SEVK EDİLDİ

Bugün adliyeye çıkarılan Sefer B., Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemleri ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İETT OTOBÜSÜ DURAĞA GİRDİ

Bahçelievler'de İETT otobüsünun, durak önünde minibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İETT otobüsü, kontrolden çıkarak, bir alışveriş merkezi yakınındaki otobüs durağının önünde bir minibüse çarptı.

BAZI YOLCULAR YARALANDI

Bahçelievler'deki İETT otobüsünün durağa daldığı anlara ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Bir ölünün ve 4 yaralının olduğu kazada yaralılardan birinin hamile olduğu iddia edildi.

İETT'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) resmi hesabından yapılan açıklamada, Bahçelievler'de bir özel halk otobüsünün kontrolden çıkarak durak alanına girdiği belirtildi.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre ne yazık ki 1 vatandaşımız vefat etmiş, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Olayla ilgili teknik ve idari incelemeler sürmekte olup, Genel Müdürümüz de alana intikal etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Otobüs içi kamera görüntülerinin temini ve olay mahallinde yapılacak detaylı tespitler üzerinden kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği aktarılan açıklamada, yaşanan kazadan derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

OTOBÜSÜN DURAĞA DALDIĞI ANLAR KAMERADA

İETT otobüsü durağa daldı girdi İETT OTOBÜSÜ DURAĞA DALDI GİRDİ
İETT otobüsü durağa böyle daldı İETT OTOBÜSÜ DURAĞA BÖYLE DALDI
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