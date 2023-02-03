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Atama kararları Resmi Gazete’de! Önemli kurumlara yeni isimler! Başkan Erdoğan imzaladı

SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 3 Ocak 2023 Cuma günkü atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Birçok önemli kurum ve kuruluşa yeni atamalar gerçekleşti. Buna göre, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Ali Arif Özzeybek atandı. İşte Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar...

Giriş Tarihi: 03.02.2023 00:23 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 00:53
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Atama kararları Resmi Gazete’de! Önemli kurumlara yeni isimler! Başkan Erdoğan imzaladı
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Atama kararları Resmi Gazete’de! Önemli kurumlara yeni isimler! Başkan Erdoğan imzaladı

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Atama kararları Resmi Gazete’de! Önemli kurumlara yeni isimler! Başkan Erdoğan imzaladı
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Atama kararları Resmi Gazete’de! Önemli kurumlara yeni isimler! Başkan Erdoğan imzaladı
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  • 17
Atama kararları Resmi Gazete’de! Önemli kurumlara yeni isimler! Başkan Erdoğan imzaladı