Atama kararları Resmi Gazete’de! Önemli kurumlara yeni isimler! Başkan Erdoğan imzaladı

SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 3 Ocak 2023 Cuma günkü atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Birçok önemli kurum ve kuruluşa yeni atamalar gerçekleşti. Buna göre, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Ali Arif Özzeybek atandı. İşte Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar...