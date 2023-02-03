Adaylık krizi gölgesinde CHP'de toplantı kararı! Kulislerde yeni iddia! Kılıçdaroğlu adaylığını mı açıklayacak?
Seçimlere artık kısa bir süre kalırken Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizinde de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nde 13 Şubat'ta yapılacak altılı masa toplantısı öncesinde PM'yi toplama kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun bu toplantıda adaylığını partililere açıklaması bekleniyor. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'daki son kulis bilgileri paylaştı. İşte detaylar...
2023 seçimlerine artık kısa bir süre kalırken Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.
İttifak içinde Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında yaşanan adaylık gerginliğinin nereye varacağı merak edilirken CHP'den flaş bir çıkış geldi.
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş CHP'nin yapacağı toplantı için kulislerdeki son bilgileri paylaştı:
6'lı masada adaylık konusu konuşulmadan önce parti başkanları kurullarından yetki almak zorunda. 9 Şubat'ta saat 12.00'de CHP toplanacak. CHP'de Kılıçdaroğlu adaylığını gündeme getirecek. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına artık kesin gözüyle bakılıyor.
ADAY BELİRLEME TOPLANTISI MI?
CHP'de 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak altılı masa toplantısı öncesi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin görüşüleceği Parti Meclisi (PM) toplantısı yapılacak. CHP'de 28'inci dönem milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlıklar sürüyor.
Bu kapsamda il ve ilçe örgütlerine hazırlıklı olmaları konusunda genelgeler gönderilirken, genel merkez ise seçim otobüslerinin bakımları, ses sistemlerinin yenilenmesi, propaganda malzemelerinin basımları, sosyal medyada kullanılacak reklamlarla ilgili ön anlaşmaları yürütüyor.
Partide seçime dönük bu çalışmaların, cumhurbaşkanı adayı belirlendikten sonra hız kazanacağı belirtiliyor.
ÜYELER GENEL MERKEZDE TOPLANIYOR
Altılı masanın pazartesi günü ATO Congresium'da gerçekleştirilen "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" tanıtım toplantısının ardından gündemde cumhurbaşkanı adayının kim olacağı var.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nde 13 Şubat'ta yapılacak altılı masa toplantısı öncesinde PM'yi toplama kararı aldı. Üyelere gönderilen yazıda, PM'nin 9 Şubat Perşembe günü genel merkezde toplanacağı duyuruldu.
PM'de Genel Başkanın sunuşunun ardından "Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin hazırlık ve çalışmaları" görüşülecek.
PM'nin resmi gündeminde yer almamasına rağmen bazı üyelerin Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yetki verilmesini tartışmaya açabileceği belirtiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'de Sigorta Girişi+PRİM FORMÜLÜ AÇIĞA ÇIKTI! 5.000-5.150-5.225-5.450-5.750-5.900 gün... Erkek/kadın ayrı ayrı hesaplandı!
- 50.000 TL ihtiyaç kredisine 24-36 ay vadeyle aylık 2.566, 2.659 TL'lik ÖDEME İMKANI! O Bankalar FAİZ oranlarını güncelledi! Piyasalar Sarsıldı!
- 2. el fiyatına 2023 sıfır model Yeni Sandero müjdesi! ÖTV muafiyeti kampanyasıyla 319.444 TL'den satılacak!
- İşi olan da olmayan da fark alacak! İşçiye 10.008 TL işsize 7.945 TL! Hesaplar baştan sona değişti! Tıkla maaşını öğren
- İslam Memiş AÇIKLADI: Altın SON FIRSATI Verebilir! Alım için FİYAT ARALIĞI belli oldu! 3 Şubat gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
- Doğal gaz desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman? 2023 doğal gaz destek ödemesi zamlanacak, artacak mı? TC kimlik numarasına göre...
- Yalı Çapkını Kazım öldü mü, diziden ayrılacak mı? Yalı Çapkını Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı?
- Ayçiçek yağı fiyatı hiç bu kadar inmemişti! FİYATLAR DİBE ÇEKİLDİ! 2-3,4-5 litre yağlar o markette...
- Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? 3 Şubat Yalı Çapkını yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı?
- Osmaniye'de deprem son dakika! Osmaniye'de deprem mi oldu? 3 Şubat AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi!
- Bembeyaz bir çamaşır hayalini gerçekleştirebilirsiniz! Temizlik sevdalılarına sır gibi çözüm! Eskisinden daha canlı olacak...
- Emekli zammında tünelden ilk ışık göründü! Emekliye 8.375, memura 12.546 maaş! %6 zam ve enflasyon farkı tabloda! Ocak ayı enflasyon...