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Adaylık krizi gölgesinde CHP'de toplantı kararı! Kulislerde yeni iddia! Kılıçdaroğlu adaylığını mı açıklayacak?

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Giriş Tarihi: 03.02.2023 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
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Adaylık krizi gölgesinde CHP’de toplantı kararı! Kulislerde yeni iddia! Kılıçdaroğlu adaylığını mı açıklayacak?

Seçimlere artık kısa bir süre kalırken Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizinde de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nde 13 Şubat'ta yapılacak altılı masa toplantısı öncesinde PM'yi toplama kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun bu toplantıda adaylığını partililere açıklaması bekleniyor. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'daki son kulis bilgileri paylaştı. İşte detaylar...

2023 seçimlerine artık kısa bir süre kalırken Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

İttifak içinde Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında yaşanan adaylık gerginliğinin nereye varacağı merak edilirken CHP'den flaş bir çıkış geldi.

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş CHP'nin yapacağı toplantı için kulislerdeki son bilgileri paylaştı:

6'lı masada adaylık konusu konuşulmadan önce parti başkanları kurullarından yetki almak zorunda. 9 Şubat'ta saat 12.00'de CHP toplanacak. CHP'de Kılıçdaroğlu adaylığını gündeme getirecek. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına artık kesin gözüyle bakılıyor.

ADAY BELİRLEME TOPLANTISI MI?

CHP'de 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak altılı masa toplantısı öncesi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin görüşüleceği Parti Meclisi (PM) toplantısı yapılacak. CHP'de 28'inci dönem milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlıklar sürüyor.

Bu kapsamda il ve ilçe örgütlerine hazırlıklı olmaları konusunda genelgeler gönderilirken, genel merkez ise seçim otobüslerinin bakımları, ses sistemlerinin yenilenmesi, propaganda malzemelerinin basımları, sosyal medyada kullanılacak reklamlarla ilgili ön anlaşmaları yürütüyor.

Partide seçime dönük bu çalışmaların, cumhurbaşkanı adayı belirlendikten sonra hız kazanacağı belirtiliyor.

ÜYELER GENEL MERKEZDE TOPLANIYOR

Altılı masanın pazartesi günü ATO Congresium'da gerçekleştirilen "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" tanıtım toplantısının ardından gündemde cumhurbaşkanı adayının kim olacağı var.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nde 13 Şubat'ta yapılacak altılı masa toplantısı öncesinde PM'yi toplama kararı aldı. Üyelere gönderilen yazıda, PM'nin 9 Şubat Perşembe günü genel merkezde toplanacağı duyuruldu.

PM'de Genel Başkanın sunuşunun ardından "Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin hazırlık ve çalışmaları" görüşülecek.

PM'nin resmi gündeminde yer almamasına rağmen bazı üyelerin Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yetki verilmesini tartışmaya açabileceği belirtiliyor.

Adaylık krizi gölgesinde CHP’de toplantı kararı! ADAYLIK KRİZİ GÖLGESİNDE CHP'DE TOPLANTI KARARI!

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