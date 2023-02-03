Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kosova Başbakanı Albin Kurti'den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kosova Başbakanı Albin Kurti gerçekleştirdikleri çok boyutlu görüşmenin ardından ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti. Başkan Erdoğan ile Kosova Başbakanı Kurti ortak basın toplantısında önemli açıklamalarrda bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:
KOSOVA'DA FELAKET
Kosova'daki sel felaketinden dolayı geçmiş olsun diliyorum. Türkiye olarak yardıma hazırız.
Yoğun çalışmanın içerisine gireceğiz, hedef rakamı inşallah yakalayacağız. 17 Şubat'ta Kosova'nın bağımsızlığının yıldönümünü de şimdiden tebrik ediyorum. Kosova'nın uluslararası alanda hak ettiği alana erişmesi için müşterek gayretlerimizi sürdürüyoruz. Görüşmelerimizde siyasi ilişkilerimizin yanısıra ekonomi, ticaret, savunma sanayi ve terörle mücadele alanlarını istişare ettik.
"TÜRKİYE KOSOVA'YI ABD'DEN SONRA TANIYAN 2. ÜLKE"
TİCARETTE HEDEF
Kosova ile beklenen ticaret rakamlarını yakalayamadık maalesef.
Ticaret hacmimizde olumlu bir ivmeyi yakaladık. Geçen sene 610 milyon evro olan dış ticaret hacmini inanıyorum ki çok daha farklı bir seviyeye yükseltmek ve Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız ve bunu şimdi 1 milyar euroya ulaştırmamız gerekiyor.
Müteşebbislerimiz kendilerine gereken imkanların sağlanmasıyla Kosovalı kardeşlerine katkıda bulunmaya hazırlıdır. TİKA 700'e yakın projeyle yaklaşık 100 milyon Avroluk kaynağı Kosova vatandaşlarının hizmetine sundu. Kıymetli projeleri elbirliği ile hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kosova Türk toplumunu her alanda Kosova'nın gelişimine yaptığı katkıları memnuniyetle takip ediyoruz. Kosova makamlarının soydaşlarımıza yönelik tutumunu takdirle karşılıyoruz.
Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, barışçıl ve yapıcı tavırlar sergilemesini bekliyoruz. Türkiye bölgemizin barış ve istikrarı için gerekebilecek her türlü desteği sunmaya hazırdır.
Bölgesinde barış ve istikrarın teminatı olacak müreffeh Kosova ile kardeşlik hukukumuzu tahkim edecek adımlar atmayı sürdüreceğiz.
Kosova'nın AP ve AB vizyonunu destekliyoruz.
FETÖ ÇAĞRISI
FETÖ'nün Kosova'daki faaliyetleriyle ilgili olarak sevgili dostumdan çok daha farklı bir gayret istedim.
Ayrıntılar geliyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti.
Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Kosova arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilirken, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.
Görüşmede, Balkanlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.
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