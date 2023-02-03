Adaylık krizi gölgesinde CHP'de toplantı kararı! Kulislerde yeni iddia!

Seçimlere artık kısa bir süre kalırken Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizinde de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nde 13 Şubat'ta yapılacak altılı masa toplantısı öncesinde PM'yi toplama kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun bu toplantıda adaylığını partililere açıklaması bekleniyor. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'daki son kulis bilgileri paylaştı. İşte detaylar...