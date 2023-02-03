CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan HDP ile ittifak itirafı: "Seçimlerde iş birliği yapmak isteriz"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDP'yi öve öve bitiremedi. HDP işe iş birliği yapmakta bir beis görmediğini söyleyen Kuşoğlu, "HDP ile ilgili olarak da bazı girişimler muhakkak ki yapılacaktır. Geçenler de Sayın Akşener de Diyarbakır'a gitti. Çok da güzel, olumlu açıklamaları oldu." diye konuştu. Bir başka CHP'li Aytuğ Atıcı da geçtiğimiz günlerde HDP'nin CHP içinden çıkan bir parti olduğunu iddia edip, "HDP olmazsa kazanamayız" itirafında buluşmuştu.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6+1'li koalisyonda, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kaos yaşanıyor. Bilindiği üzere, adaylığını birçok kez ilan eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından veto ediiyordu.
Akşener adaylık için Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmiş, bu talebi de CHP Genel Merkezi tarafından reddedilmişti.
CHP'DEN "HDP OLMAZSA KAZANAMAYIZ" İTİRAFI
Yaşananlar sonrasında HDP kanadı, kendi adayları ile seçime gireceğini açıklamıştı. CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, bu gidişle seçimi kazanamayacaklarını vurgulayıp, HDP'ye mecbur olduklarını itiraf etti. "Millet İttifakı'nın oyu yüzde 45-50 arası görünüyor" iddiasında bulunan Atıcı, geçtiğimiz günlerde de HDP'nin CHP içinden çıkan bir parti olduğunu savunmuştu.
CHP'DEN HDP İTİRAFLARI: "SEÇİMLERLE İLGİLİ İŞ BİRLİĞİ YAPMAK İSTERİZ"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDP'yi öve öve bitiremedi. HDP işe iş birliği yapmakta bir beis görmediğini söyleyen Kuşoğlu, "HDP ile ilgili olarak da bazı girişimler muhakkak ki yapılacaktır. Geçenler de Sayın Akşener de Diyarbakır'a gitti. Çok da güzel, olumlu açıklamaları oldu." diye konuştu.
Kuşoğlu'nun HDP ile ilgili açıklamaları şöyle:
"HDP'Yİ DIŞLAMAK YANLIŞ OLUR"
"Zaten dışlayarak onları kazanamayız. Onları dışlamak demek en az 6 milyon seçmeni de dışlamak demek. Bunlar yanlış şeyler olur. HDP ile ilgili olarak soru işareti var kafamızda. O yaftayı üzerinden attıklarında onlar da tam bir Türkiye partisi olarak bu çalışmalara muhakkak katılabileceklerdir.
"GİRİŞİMLER MUHAKKAK YAPILACAK"
Onların da bu seçimde kilit bir rolü var. En azından yüzde 10'luk bir oyu olan parti. Yüzde birlik, yüzde yarımlık partileri seçimde dikkate alıyoruz görüyorsunuz. Yüzde 10'luk bir partiyi kimse görmezden gelemez. Dolayısıyla da HDP ile ilgili olarak da bazı girişimler muhakkak ki yapılacaktır. Geçenler de Sayın Akşener de Diyarbakır'a gitti. Çok da güzel, olumlu açıklamaları oldu."
HDP'Yİ ÖVÜP İYİ PARTİ'Yİ HEDEF ALDI: "NİFAK SOKUYORLAR"
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta diretmesi durumunda "kendi adayımızı çıkarırız" restini çekmişti. Yaşananlar sonrasında Paçacı, İYİ Parti'deki görevlerinden istifa etmişti.
Gelişmelere ilişkin geçtiğimiz hafta bir organizasyonda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı göndermelerde bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlerin parayla bu açıklamaları yaptığını iddia eden Kuşoğlu, "Onun için aramıza nifak sokmak istiyorlar. Hiç şüpheniz olmasın, aramıza nifak sokmak için de para gücünü kullanıyorlar, tehdit ediyorlar, şantaj yapıyorlar." demişti.
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