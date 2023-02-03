CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan HDP ile ittifak itirafı: "Seçimlerde iş birliği yapmak isteriz"

Kuşoğlu'nun HDP ile ilgili açıklamaları şöyle:

"HDP'Yİ DIŞLAMAK YANLIŞ OLUR"

"Zaten dışlayarak onları kazanamayız. Onları dışlamak demek en az 6 milyon seçmeni de dışlamak demek. Bunlar yanlış şeyler olur. HDP ile ilgili olarak soru işareti var kafamızda. O yaftayı üzerinden attıklarında onlar da tam bir Türkiye partisi olarak bu çalışmalara muhakkak katılabileceklerdir.

"GİRİŞİMLER MUHAKKAK YAPILACAK"

Onların da bu seçimde kilit bir rolü var. En azından yüzde 10'luk bir oyu olan parti. Yüzde birlik, yüzde yarımlık partileri seçimde dikkate alıyoruz görüyorsunuz. Yüzde 10'luk bir partiyi kimse görmezden gelemez. Dolayısıyla da HDP ile ilgili olarak da bazı girişimler muhakkak ki yapılacaktır. Geçenler de Sayın Akşener de Diyarbakır'a gitti. Çok da güzel, olumlu açıklamaları oldu."