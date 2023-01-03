CHP’li Başkan Tanju Özcan’dan akraba siyaseti! Dayısının oğlunu yardımcısı yaptı

Yıllarca bunu başarıyla yürütmüştü. AK Parti döneminde yükselmeye başlamıştı. Benim dönemimde de Destek Hizmetleri Müdürü oldu. Bir tek Boluludan itiraz olmadı. Sonra başarılı olduğu görüldü, tarafımdan başarı ödüllendirilir. O göreve getirilmesinde benim dayımın oğlu olmasının bir alakası yok. Çok çalışkan, pratik ve zeki olmasıyla alakalı. Zaten Bolu'daki AK Partililer dahil hiç kimsenin de buna bir itirazı yok. Hak ettiğini ve doğru bir karar olduğunu düşünüyorlar" dedi.