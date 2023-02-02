Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın (3 Ocak) Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti ile görüşecek. İstanbul'da gerçekleşecek görüşmelerde, Türkiye ile Kosova arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti yarın (3 Ocak) Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.
İstanbul'da gerçekleşecek görüşmelerde, Türkiye ile Kosova arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde ayrıca Balkanlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
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