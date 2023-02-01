Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan TRT’de son dakika açıklamaları

"Şu anda biz Cumhurbaşkanlığı'nın Çankaya Köşkü'nde bu programı yapıyoruz. Bu köşk, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal tarafından milletimize kazandırıldı. Bunun dışında Cumhuriyetin ilk yıllarından kalma fiilen kullanımı mümkün olmayan tarihi değere sahip binalar bulunuyor. 2014'te cumhurbaşkanı seçildiğimde burada göreve başladık. Ardından 29 Ekim 2014 tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanlığı'nın Beştepe'deki Külliyesi'ne geçtik. Burası çalışıyor. Pek çok kabulümüzü, programlarımızı, toplantılarımızı burada yapmaya devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya Köşkü içinde kullandığı tek yer olan Müze Köşk ise şu anda restore ediliyor."

"BAY BAY KEMAL BAŞI ÇEKİYORDU O ZAMAN"

Meclis'e sunduğumuz düzenleme bu konudaki samimiyet testi olacaktır. Milletim başörtüsü konusunda kimlerin istismarcı olduğunu gayet iyi bilir. Bu konuyu büyük mücadeleler vererek çözdük. Bizim partimiz kapatılmak dahi istendi. O zaman CHP soluğu Anayasa Mahkemesi'nde aldı. Bay bay Kemal başı çekiyordu o zaman. Bu meseleyi biz Anayasal düzenlemeyle güvence altına alalım istiyoruz. Teklifimizi sunduk. Konu Meclis'te çözüme kavuşturulmazsa milletimiz en güzel çözümü sunacaktır. Hiçbir zaman sandıktan kaçmadık. Milletin kendisine verdiği yetkiyi özgürlük ve demokrasiden yana kullanmayanlara halkımız gereken cevabı sandıkta verecektir. Temennimiz Meclis'te bu konuyu çözüme kavuşturmaktır. Ana muhalefet, aile yapısını bozan sapkınlıklara özgürlük kisvesiyle göz yumuyor. Aile değerlerimizin tahrip edilmesine izin vermeyeceğiz. Bu milletin kutsal değeri ailedir.

Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak. Onları yol arkadaşımız olarak görüyoruz. Bizlerin gençliğini yoksulluklarla kuşattılar. Biz gençlerimiz için seçilme yaşını önce 25'e ardından 18'e indirdik. O kadar ileri gittiler ki 'Parlamento'yu çoluk çocuğa mı bırakacağız' dediler. Biz Fatih Sultan Mehmet'ten ilhamla bu adımı attık. Bu milletin gençliği bunu başarır. İşe, sıraların üzerindeki kitaplardan başladık. Çünkü biz kitap bulamıyorduk. Notları üst sınıflardan almaya çalışıyorduk. Bu çileyi yavrularımız yaşamasın dedik, sıraların üzerine kuşe kağıttan tüm kitapları koyduk. Şimdi yardımcı ders kitaplarını da sıralara koyuyoruz. Biz gençlerimize güvendik. Onlarla yürüdük ve yürümeye devam ediyoruz. Türkiye'nin en büyük gençlik hareketine sahip partisi biziz. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için çabalayan yegane parti biziz. Üye sayımız 11 milyon 500 bin civarında. Bunların 1 milyon 100 bini sadece genç. Bayanlarda 5 milyonun üzerindeyiz. Böyle bir yapıya sahibiz.

EYT AÇIKLAMASI! İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

EYT konusunda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Teklif Meclis'e sunuldu. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti olarak teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz.