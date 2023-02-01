Eski eşinin ses kayıtları sonrası istifa etmişti: Aykut Erdoğdu CHP’ye geri döndü

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM"

Kemal Bey'i 5 kere aradım bunu listeye al diye. Oğuz'u 5 kere aradım beni çıkarın bunu alın diye. Çıktım, kurultayda buna oy topladım. Kim yapar bunu be?"

Erdoğdu'nun telefon kayıtlarında CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu şuan evli olduğu Tuba Torun'un Parti Meclisi üyesi olabilmesi için Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile görüştüğünü itiraf etti.

Bu ifadeler 'liyakat' tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. 2020'de 36. Olağan Kurultay gerçekleştirildiğinde Aykut Erdoğdu Parti Meclisi listesinde vardı ancak yeterli oy almasına rağmen 'cinsiyet' kotasına takılarak parti meclisine girememişti. Parti Meclisi üyesi olmasını istediği Tuba Torun ise Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer almamasına rağmen listeyi delerek parti meclisi üyeliğine seçilmişti.