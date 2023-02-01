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Eski eşinin ses kayıtları sonrası istifa etmişti: Aykut Erdoğdu CHP'ye geri döndü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2023 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
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Eski eşinin ses kayıtları sonrası istifa etmişti: Aykut Erdoğdu CHP’ye geri döndü

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, geçtiğimiz aylarda, eski eşi tarafından paylaşılan ses kayıtları sonrasında partisinden istifa etmişti. CHP'deki liyakatsizlik ve entrikaları ifşa eden açıklamalar gündemi bir hayli meşgul ederken bugün dikkat çeken bir gelişme yaşadı. Erdoğdu, bugün toplanan Merkez Yönetim Kurulu kararıyla partiye geri döndü.

CHP'nin ismi sık sık skandallarla anılan isimlerinden biri olan Aykut Erdoğdu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Karıştığı büyük skandal sonrası partiden istifa etmek zorunda kalan Aykut Erdoğdu CHP'ye geri döndü.

AYKUT ERDOĞDU CHP'YE GERİ DÖNDÜ

CHP yandaşı t24'te yer alan bilgiye göre, CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, bugün toplanan Merkez Yönetim Kurulu kararıyla partiye geri döndü.

Erdoğdu, milletvekilleri WhatsApp grubuna da eklendi.

AYKUT ERDOĞDU'NUN KARIŞTIĞI SKANDAL

Haziran 2022'de CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun'un evlenmesinin ardından Erdoğdu'nun boşandığı eşi Özge Erdoğdu bomba ses kayıtları yayınladı.

"PARTİ MECLİSİNE GİRDİN DİYE KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM"

Özge Erdoğdu, "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun'la ilişkisini öğrendikten hemen sonra. Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, '50 kişi ile yatmış' dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!" notuyla bir ses kaydını servis etti.

"LİYAKATSİZLİK" İTİRAFLARI

Paylaşılan ses kaydında Erdoğdu'nun şu ifadeleri duyuldu:

"Bak dertleşmekse şuysa buysa Tuba hiçbir şey çekmedi tamam mı? Tuba 50 kişiyle birlikte olmuş bir kız. 4 senedir ehlinamus. Parasını da evini de her şeyini şey yaparak... Harbiden babalık yaptım ben. Ben olmasam gidecekmiş evlenecekmiş de yuva kuracakmış... Ulan ben bin kere söyledim. Önüne biri çıkarsa git! Şimdi bana böyle hayvanmışım gibi davranıp... Bak Özge kurultayda... Ben niye parti meclisine giremedim biliyor musun?

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM"

Kemal Bey'i 5 kere aradım bunu listeye al diye. Oğuz'u 5 kere aradım beni çıkarın bunu alın diye. Çıktım, kurultayda buna oy topladım. Kim yapar bunu be?"

Erdoğdu'nun telefon kayıtlarında CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu şuan evli olduğu Tuba Torun'un Parti Meclisi üyesi olabilmesi için Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile görüştüğünü itiraf etti.

Bu ifadeler 'liyakat' tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. 2020'de 36. Olağan Kurultay gerçekleştirildiğinde Aykut Erdoğdu Parti Meclisi listesinde vardı ancak yeterli oy almasına rağmen 'cinsiyet' kotasına takılarak parti meclisine girememişti. Parti Meclisi üyesi olmasını istediği Tuba Torun ise Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer almamasına rağmen listeyi delerek parti meclisi üyeliğine seçilmişti.

"DOLARLA VEKİL OLUYORLAR"

Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu Tuba Torun ile yaptığı telefon kaydını paylaşarak bir bombayı daha patlattı.

Tuba Torun'un ağlayarak, "Dolarla vekil oluyorlar. Ben kadın hakları diye g.... yırtıyorum. Ş.... bir tanesine inandığım için de evet veriyorum diye kendimi ortaya koydum. Ve şu anda da istifa edeceğim. Sağ olun a...k... Ben buranın adaletsiz bir dünya olduğunu biliyordum ama bu kadar adaletsiz olduğunu bilmiyordum Özge. Çünkü benim bakılması gereken bir annem var." dediği duyuldu.

Yaşananlar sonrası Erdoğdu ve Torun CHP'den istifa etmişti. CHP'den yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız, yaşanan süreç ile ilgili kararı, kendi takdirlerine bırakmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıklarını bildirdiler" ifadelerine yer verilmişti.

Aykut Erdoğdu’na ilişkin ses kayıtlarında yeni perde!
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