MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ sanıklarının eylemleri gerekçeli kararda







Gizli tanık "Bayrak" gerekçeli kararda yer alan beyanında, Oruç'un örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla hareket ettiğini ve tırların durdurulması kararlaştırılan Diyarbakır'daki toplantıda bulunduğunu anlatarak, "FETÖ tarafından Oruç'a MİT'in tüm hareketliliğinin takip edilmesi görevi verildi. Kendisi de bu göreve ilişkin örgütün Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'den sorumlu sözde Adana Bölge Müdürü Halil kod adlı Hamza Ali Ece'ye talimat verdi. Toplantılar ve hazırlıkların örgüt liderine bildirilmesi neticesinde, örgüt lideri 'Gelen kamyonlarla sınır dışına sevkiyat olursa bunların geçişine izin verilmemesi için her türlü çalışmanın yapılması ve kamyonlar durdurulduktan sonra yüklerinin boşalttırılarak görüntülerinin kaydettirilmesi, basının olay yerine çağrılarak görüntülerin çarşaf çarşaf yayınlanması' talimatını verdi." ifadesini kullandı.

"Bayrak", talimatların ardından tırların sözde bir ihbar doğrultusunda durdurulduğunu ve bunun rutin arama gibi gösterilmeye çalışıldığını gerekçeli karardaki ifadesinde belirtti.

Kararda, "Nurettin Oruç'un MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasını organize eden kişilerden olduğu, bu organizasyon neticesinde örgüt mensuplarına verilen roller neticesinde gerekli planlamaları yaparak tırlara müdahale ettikleri, dolayısıyla sanığın MİT'e ait tırların durdurulması eyleminin birincil sorumlularından olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

TIRLARLA İLGİLİ SAHTE İHBARI YAPAN SANIĞIN EYLEMLERİ ANLATILDI

Kararda, 16 yıl 6 ay hapse çarptırılan sanık Halil Alp'in örgütsel eylemlerine de yer verildi.

Sanığın, olay tarihinde Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde astsubay olarak çalıştığı belirtildi.

Halil Alp'in, süreklilik halinde gizlilik kapsamında FETÖ'yle irtibatını sürdürdüğü anlatılan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Halil Alp'in MİT mensuplarının sevk ve idaresindeki yardım tırları hakkında söz konusu devlet faaliyetinden haberdar olmasına rağmen araç plakasını da vermek suretiyle 'tırlarda örgütün silahlarının bulunduğu' şeklinde sahte ihbarı yapan kişi olduğu, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticisi Emre Uslu'nun bilgi ve talimatları doğrultusunda bilinçli olarak yapmış olduğu bu sahte ihbarla eylemi birlikte organize ettiği ve irtibatlı olduğu, devlet sırrı niteliğinde malzeme taşıyan tır ve ona refakat eden 4 MİT görevlisinin içerisinde bulunduğu aracın 'uydurma bir ihbar' üzerine adli soruşturma kılıfı altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde durdurularak aranmasına ve MİT'in faaliyetinin içeriğinin açığa çıkarılmasına teşebbüs edilmesi eylemini örgütsel saikle gerçekleştirdiği, eyleme bilerek ve isteyerek asli olarak iştirak ettiği anlaşılmıştır."