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Son dakika: PKK'da çözülmeler sürüyor! Son 24 saatte 4 terörist teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2023 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
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Son dakika: PKK’da çözülmeler sürüyor! Son 24 saatte 4 terörist teslim oldu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; son 24 saat içerisinde PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

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