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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den elektrik ve doğalgaz indirimine ilişkin açıklama

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Giriş Tarihi: 31.01.2023 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den elektrik ve doğalgaz indirimine ilişkin açıklama

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğal gaz indirimi ile ilgili yeni açıklamada bulundu. İndirimin detaylarını açıklayan Dönmez, "Şubat başı itibarıyla doğal gazda yüzde16, elektrikte bunu yansıması yüzde 13 ile 16 arasında değişir" dedi.

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