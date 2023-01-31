Kadınların önündeki engelleri kaldıran bir lider! Denizli’nin emekçi kadınları konuştu

Saniye Sezer (48): 9 yıldır bu firmada çalışıyorum. Kadınlar elinin hamuru ile hayatın her alanında var. EYT bekliyordum, emekli olacağım. Allah devletimizden razı olsun. Her kadın kendi ayakları üzerinde durmalı. Cumhurbaşkanımızın kadınlarla bir araya gelmesi çok güzel.

Halime Özke (75): Yörük kızıyım. UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi listesine alındım. Hem sipsi yapıyor hem de çalıyorum. Sipsi çalmayı 7 yaşında öğrendim. Dağlarda keçi koyun güderken çalıyordum. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. 3 yıl önce Külliye'ye davet etmişti Başkanımız, yeniden onunla bir araya gelmek çok güzel bir duygu. Güzel hizmetlerin devam etmesi için liderimizin yanındayız.