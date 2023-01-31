Kadınların önündeki engelleri kaldıran bir lider! Denizli'nin emekçi kadınları konuştu
Denizli'de kadın işçilerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. İstihdamdaki kadın sayısının 10,5 milyona yaklaştığını belirten Başkan Erdoğan, "İş gücüne katılım düzeyi yüzde 27'lerde olan kadınlarımız, yüzde 36 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı" ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan Denizlili kadınlar, "Cumhurbaşkanımızın kadınlara verdiği değer bizi mutlu ediyor. Önümüzdeki engelleri kaldıran liderimize teşekkür ediyoruz" dedi.
Denizli'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan kadınlarla bir araya geldiği, "Üretimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen programa katılan kadınlar konuştu.
ARTIK BİZ DE SÖZ SAHİBİYİZ
Gülhan Şenocak (46): Köyde yaşayan biz kadınlar da artık evimizde söz sahibiyiz. Eşimize destek oluyoruz. Köyden gelerek fabrikada işçi olarak çalışıyorum. Kadınlar da artık erkeklerin yaptığı her işi yapıyor, bu bizi gururlandırıyor. Bir kadın çalışan olarak Cumhurbaşkanımızın kadınlara verdiği değer beni mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımızı görmek beni heyecanlandırdı.
Esra Kösen (27): 4 yıldır fabrikada çalışıyorum. İşimden ve ülkemizde kadınlara verilen değerden memnunum. Cumhurbaşkanımız televizyonda gördüğümüzden daha gençmiş. Geçmişte kadınların söz sahibi olmadığı, her açıdan ötekileştirildiği dönemden her alanda söz sahibi hale geldik. Biz kadınların önündeki engelleri kaldıran liderimize teşekkür ediyoruz.
Nurol Şimşek (45): 6 yıldır burada çalışıyorum. Bant ustasıyım. Çardak Köyü'nde yaşıyorum. Çalışan kadınlar kendine güveniyor. Ev ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Kadınlar hayatın her alanında olsun, siyasette de kadın sayısı artsın. Cumhurbaşkanımızı ilk kez bu kadar yakından gördüm.
Saniye Sezer (48): 9 yıldır bu firmada çalışıyorum. Kadınlar elinin hamuru ile hayatın her alanında var. EYT bekliyordum, emekli olacağım. Allah devletimizden razı olsun. Her kadın kendi ayakları üzerinde durmalı. Cumhurbaşkanımızın kadınlarla bir araya gelmesi çok güzel.
Halime Özke (75): Yörük kızıyım. UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi listesine alındım. Hem sipsi yapıyor hem de çalıyorum. Sipsi çalmayı 7 yaşında öğrendim. Dağlarda keçi koyun güderken çalıyordum. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. 3 yıl önce Külliye'ye davet etmişti Başkanımız, yeniden onunla bir araya gelmek çok güzel bir duygu. Güzel hizmetlerin devam etmesi için liderimizin yanındayız.
Sultan Torun: İlkokul 4'üncü sınıftan beri bağlama çalıyorum. Bağlama çalmayı keçi güderken öğrendim. Belediyenin konservatuvarından eğitim aldım. Şimdi ben eğitim veriyorum. Kadın yeter ki istesin devletimiz, desteği ile bizlerin yanında. 20 yıldır yapılanları görmemek için kör olmak lazım, bu istikrarın devamı için Cumhur İttifakı'nın kazanmasını istiyorum. Bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olsun.
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