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HDP'li Selahattin Demirtaş YSK üyelerini tehdit etti: "Yargılanacaklarından emin olmalılar"

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 31.01.2023 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
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HDP’li Selahattin Demirtaş YSK üyelerini tehdit etti: Yargılanacaklarından emin olmalılar

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptırdığı paylaşımlarla, Yüksek Seçim Kurulu üyelerini tehdit etti. 6+1'li masanın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olamayacağı yalanını diline dolayan Demirtaş, "Yaptırım yoksa hukuk da yoktur. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri suça ortak olurlarsa yargılanacaklarından emin olmalılar." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği altılı masa, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimin aday olacağı üzerinden birbirine girdi. Geçtiğimiz günlerde 11'inci kez bir araya gelen ve adaylık konusunda yine somut bir adım atamayan masa, Başkan Erdoğan'ın aday olamayacağı algısına girişti.

Açıklamada, "Bu çerçevede, Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüde yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa'ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi, demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa'yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

KILIÇDAROĞLU: "ERDOĞAN ADAY OLABİLİR"

Tartışmalar sıcaklığını korurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yılın haziran ayında İzmir'de katıldığı gençlik buluşmasında Başkan Erdoğan'ın adaylığının önünde bir engel olmadığını itiraf ettiği ortaya çıktı.

CHP lideri, Erdoğan'ın adaylığına ilişkin, "Büyük olasılıkla Erdoğan erken seçim kararı alacak, erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım, son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor." ifadelerini kullandı.

6'LI MASANIN YALANINA MASANIN GİZLİ ORTAĞINDAN DESTEK: "YSK ÜYELERİNİ TEHDİT ETTİ"

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptırdığı paylaşımlarla, ittifak ortağı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi Yüksek Seçim Kurulu üyelerini tehdit etti.

6+1'li masanın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olamayacağı yalanını diline dolayan Demirtaş, "Yaptırım yoksa hukuk da yoktur. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri suça ortak olurlarsa yargılanacaklarından emin olmalılar." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın Meclis'i feshetmesi durumunda aday olamayacağını öne süren Demirtaş, "Anayasa bunu söylüyor. Yaptırım yoksa hukuk da yoktur. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri suça ortak olurlarsa yargılanacaklarından emin olmalılar. Milyonlarca insanın Yüksek Seçim Kurulunun önüne yığılarak demokratik tepkilerini göstereceklerini bilmeli ve ona göre hareket etmeliler." ifadelerini kullandı.

İttifak ortaklarına 'sesinizi çıkarın' ayarı da veren Demirtaş, "Bizi içeri atan Erdoğan, içeride tutan ise muhalefetin tepkisizliğidir. Bu tepkisizlik 85 milyonu, daha yıllar boyu sürecek açık cezaevi hayatına mahkum etmektir. Belediyelere, üniversitelere kayyım; HDP'ye kapatma, Gezi, Kobani, ÇHD davaları; İBB'ye kumpas... Hepsi aynı." ifadelerini kullandı.

BAKAN BOZDAĞ: "ADAYLIĞIN ÖNÜNDE ENGEL YOK"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım." demişti.

Bozdağ, açıklamasında şunları söylemişti:

"Şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir. Cumhurbaşkanı'mız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci cumhurbaşkanı olarak adaydır ve ikinci adaylığıdır. Herhangi bir anayasal engel yoktur. Kaldı ki bunun yorumunu yapanlar, yürürlük maddesine baktığında, Anayasa'nın 75, 77 ve cumhurbaşkanı seçimine ilişkin 101. maddesinin, çok net bir şekilde 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve Parlamento seçimiyle yürürlüğe girdiğini ifade ediyor. Dolayısıyla 101. maddenin ilk uygulaması, Anayasa'ya göre de 2018'de oldu, ikinci uygulaması 2023'te olacaktır. Yani hukuk bunu söylüyor. Ama kendilerine göre hukuk oluşturmaya çalışanlar iddia ediyor. Bizimki iddia değil, hukukun söylediği ifadedir."

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’Başkan Erdoğan’ çelişkisi

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