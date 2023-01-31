HDP'li Selahattin Demirtaş YSK üyelerini tehdit etti: "Yargılanacaklarından emin olmalılar"

Başkan Erdoğan'ın Meclis'i feshetmesi durumunda aday olamayacağını öne süren Demirtaş, "Anayasa bunu söylüyor. Yaptırım yoksa hukuk da yoktur. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri suça ortak olurlarsa yargılanacaklarından emin olmalılar. Milyonlarca insanın Yüksek Seçim Kurulunun önüne yığılarak demokratik tepkilerini göstereceklerini bilmeli ve ona göre hareket etmeliler." ifadelerini kullandı.

İttifak ortaklarına 'sesinizi çıkarın' ayarı da veren Demirtaş, "Bizi içeri atan Erdoğan, içeride tutan ise muhalefetin tepkisizliğidir. Bu tepkisizlik 85 milyonu, daha yıllar boyu sürecek açık cezaevi hayatına mahkum etmektir. Belediyelere, üniversitelere kayyım; HDP'ye kapatma, Gezi, Kobani, ÇHD davaları; İBB'ye kumpas... Hepsi aynı." ifadelerini kullandı.