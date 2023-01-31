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Son dakika: Terörist neredeyse hedef orası: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2023
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Son dakika: Terörist neredeyse hedef orası: 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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