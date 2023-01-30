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EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI: 2023 EYT'de prim gün sayısı kaç? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Emeklilik başvuruları...
EYT şartları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bugün Meclis'e gelen EYT düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca kişinin emekli olacağı EYT'de gözler prim gün sayısı ve şartlara çevrildi. Peki, EYT emeklilik şartları neler? EYT'de prim gün sayısı kaç olmalı? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Emeklilik başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...