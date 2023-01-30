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Haberler Galeri EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI: 2023 EYT'de prim gün sayısı kaç? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Emeklilik başvuruları...

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI: 2023 EYT'de prim gün sayısı kaç? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Emeklilik başvuruları...

EYT şartları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bugün Meclis'e gelen EYT düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca kişinin emekli olacağı EYT'de gözler prim gün sayısı ve şartlara çevrildi. Peki, EYT emeklilik şartları neler? EYT'de prim gün sayısı kaç olmalı? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Emeklilik başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 14:09
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EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI: 2023 EYT’de prim gün sayısı kaç? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Emeklilik başvuruları...

EYT'de prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak. Yaş şartı aranmayacak olan EYT düzenlemesinde en çok merak edilenlerden biri de hangi şartların arandığı oldu. Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi bugün Meclis'e gelirken, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih de netleşmeye başladı. Peki, EYT emeklilik şartları neler? EYT'de prim gün sayısı kaç olmalı? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Emeklilik başvuruları ne zaman başlayacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI: 2023 EYT’de prim gün sayısı kaç? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Emeklilik başvuruları...

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Akbaşoğlu, EYT'nin yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin yaptığı açıklamada, "Haftaya salı ya da çarşamba yasalaşmasını öngörüyoruz. Resmi Gazete'de yayımlandığında yürürlüğe girecek." ifadelerini kullandı.

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EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI: 2023 EYT’de prim gün sayısı kaç? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Emeklilik başvuruları...

EYT İLE EMEKLİLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT'liler düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından şubat ayı içerisinde emeklilik başvurularını yapacaklar. İlk maaşlar ise mart ayında ödenecek.

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EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI: 2023 EYT’de prim gün sayısı kaç? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Emeklilik başvuruları...

EYT ŞARTLARI: PRİM GÜN SAYISI KAÇ OLMALI?

Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş ve prim yatırmış sigortalıları kapsıyor. Bu anlamda kapsama hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu hem de Emekli Sandığı içindeki çalışanlar girecek. Tasarı 8 Eylül 1999 öncesindeki şartları içeriyor. Buna göre SSK'da kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıllık bekleme süresi korunacak. Bu sürelerde çalışmış olma şartı aranmayacak.

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EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI: 2023 EYT’de prim gün sayısı kaç? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Emeklilik başvuruları...

İlk sigorta olunun tarihten sonra geçen zaman olarak bakılacak. Prim şartı olarak ise SSK'da 8 Eylül 1999 öncesindeki şartlarda olduğu gibi 5 bin gün yeterli olacak. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamında çalışanlar için ise kadınlarda 7200 gün (20 yıl), erkeklerde ise 9 bin gün (25 yıl) şartlarının tamamlanması gerekecek.

Her üç kurum için de EYT kapsamında olanlar açısından herhangi bir yaş sınırı bulunmayacak.