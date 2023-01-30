EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI: 2023 EYT’de prim gün sayısı kaç? EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Emeklilik başvuruları...

İlk sigorta olunun tarihten sonra geçen zaman olarak bakılacak. Prim şartı olarak ise SSK'da 8 Eylül 1999 öncesindeki şartlarda olduğu gibi 5 bin gün yeterli olacak. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamında çalışanlar için ise kadınlarda 7200 gün (20 yıl), erkeklerde ise 9 bin gün (25 yıl) şartlarının tamamlanması gerekecek.

Her üç kurum için de EYT kapsamında olanlar açısından herhangi bir yaş sınırı bulunmayacak.