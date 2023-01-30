EYT KANUN TEKLİFİ METNİ: 30 Ocak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT açıklaması ne dedi?
EYT kanun teklifi metni açıklandı. 4 maddeden oluşan kanun teklifi metni bugün Meclis'e geldi. EYT düzenlemesi önümüzdeki hafta Genel Kurul'da görüşülecek. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT düzenlemesine ilişkin son gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı. Peki, EYT kanun teklifi metni içeriği nedir? 30 Ocak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT açıklaması ne dedi? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 30.01.2023
11:45 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
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4 maddelik EYT kanun teklifi metni açıklandı. Bugün Meclis'e gelen EYT düzenlemesi önümüzdeki hafta Genel Kurul'da görüşülecek. Yasalaşma sürecinin ardından ise emeklilik için başvurular başlayacak. Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesinde en çok merak edilenlerden biri de "kanun teklifi metni" oldu. Peki, EYT kanun teklifi metni içeriği nedir? 30 Ocak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT açıklaması ne dedi? İşte cevaplar...
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İŞTE EYT KANUN TEKLİFİ!
İşte milyonların merak ettiği o metin:
GENEL GEREKÇE
Ülkemizde sosyal güvenlik hakkı, Anayasamızın 60 ıncı maddesindeki "Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar." hükmü ile güvence altına alınmıştır.
Sosyal güvenliğin genel yapısı sosyal devlet anlayışıyla birlikte sigortacılık esaslarına da dayanmaktadır. Bu bağlamda yaşlılık sigortası ile belirli bir yaşa ulaşan ve yaşın ilerlemesi ile çalışma gücü azalan sigortalıya iş hayatından çekilerek çalışmadan yaşamını sürdürme ve dinlenme olanağı sağlamak amacıyla emekli aylığı bağlanmaktadır.
Sosyal güvenlik sistemlerinde emekli olabilmek için yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi olmak üzere 3 temel şart aranmaktadır. Ülkemizde geçmişten bugüne kadar olan süreçte bu şartlarda çeşitli değişiklikler yapılmıştır.
20/2/1992 tarihli ve 3774 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle yaş şartı kaldırılarak, sigortalıların sadece belirli bir prim ödeme gün sayısı ve/veya sigortalılık süresi şartı ile emekli olmalarına imkân sağlanmıştır.
25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun ile de emekliliğe hak kazanmak için yaş şartı yeniden getirilmiştir. Ancak 8/9/1999 (dahil) öncesi ilk defa sigortalı sayılanlardan halihazırda çalışanların yapılan değişiklikten hemen etkilenmemesi amacıyla yaş ve/veya prim ödeme gün sayısı koşulları işe başlangıç tarihlerine göre kademelendirilmiştir.
Günümüzde gelinen süreçte 8/9/1999 (dahil) öncesi ilk defa sigortalı sayılanların emekliliğe hak kazanma koşullarında bir düzenleme yapılması amaçlanmıştır.