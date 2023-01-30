Kabine Toplantısı bugün var mı? 30 Ocak bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı, olacak mı?

İşletme kayıtlarının düzeltilmesini de sağlıyoruz. Artık gençlerimiz ne kadar kredi aldılarsa sadece o rakamı geri ödüyor. Bu düzenlemeyle endeks dışı borçların da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz. Yapılandırma teklifimiz tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlara veriyoruz. Vergi dairelerimize vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 öncesine dönük cezaların tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine Bakanlığımızın açıklayacağı bu uygulamanın takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu düzenlemelerin temel amacı devletle vatandaşın küçük meblağlı borçlar için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmektir.