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Kabine Toplantısı bugün var mı? 30 Ocak bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı, olacak mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2023
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Kabine Toplantısı bugün var mı? 30 Ocak bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı, olacak mı?

"Kabine Toplantısı bugün var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son toplantıda SGK borçlarının yapılandırılması için alınan kararın ardından, gözler Beştepe'de Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak olan bir sonraki Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı bugün var mı? 30 Ocak bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı, olacak mı?

"Kabine Toplantısı bugün var mı? 30 Ocak bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı, olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT, vergi prim borçları, seçim tarihi gibi konuların görüşüldüğü son toplantı 23 Ocak tarihinde yapılmıştı. Peki, Kabine Toplantısı bugün var mı? 30 Ocak bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı, olacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı en son 23 Ocak Pazartesi günü yapıldı. Toplantının 15 gün arayla yapıldığı göz önüne alınırsa, Kabine'nin 6 Şubat tarihinde toplanması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Beştepe'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından Millete Sesleniş konuşması yapan Erdoğan, şunları söyledi;

Yeni müjdelerimizi paylaşmak istiyorum. Vergi daireleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlıkları gibi kurumların kamu alacaklarını yeniden yapılandıran kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerin vergi ve prim yükümlülükleri olmak üzere kamu kurumlarına olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Düzenlemeyle tüm borçları belirli oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları bu kapsamda olacağı için taraflara ihtilafa sonlandırma fırsatı veriyoruz.

İşletme kayıtlarının düzeltilmesini de sağlıyoruz. Artık gençlerimiz ne kadar kredi aldılarsa sadece o rakamı geri ödüyor. Bu düzenlemeyle endeks dışı borçların da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz. Yapılandırma teklifimiz tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlara veriyoruz. Vergi dairelerimize vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 öncesine dönük cezaların tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine Bakanlığımızın açıklayacağı bu uygulamanın takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu düzenlemelerin temel amacı devletle vatandaşın küçük meblağlı borçlar için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmektir.

Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısını konforlu hale getirdik. Bu sayede ölümlü trafik kazalarında son beş yılda yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış tüm tedbirlere rağmen kural ihlalleri sebebiyle sürücülerin ceza puanlarında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi. Bu hususta da vatandaşlarımızın gönlünü rahatlatmanın boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Düzenlemeyle sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü, yaralamalı kaza, drift dışındaki ihlallerden kaynaklı ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2.5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesini ve geri alınan 10 bine yakın ehliyetin geri verilmesini sağlayacak düzenleme hayırlı olsun."

Konuşmasında Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin yapılacak düzenlemeye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sözleşmeli kamu görevlilerini kadroya geçirdik. EYT düzenlemesini hazırladık, Meclis çalışmasını takip ediyoruz" dedi.

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