İsveç basını hükümetin PKK’lı eski vekil Amineh Kakabaveh hakkındaki planını yazdı! Tamamen kurtulmak istiyorlar

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'nın terör verdikleri destek nedeniyle Türkiye'den veto yemesi ve devamında yaşananlar İsveç-Türkiye ve Finlandiya üçgeninin sıklıkla gündeme gelmesine neden oluyor.