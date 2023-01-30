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İstanbul'da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 46 şüpheli tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2023
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İstanbul’da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 46 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 4 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 67 şüpheliden 46'sı tutuklandı. Yapılan aramalarda 163 kilogram uyuşturucu madde, 483 bin 520 adet hap ele geçirildi.

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