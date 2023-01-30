Fenerbahçe Jayden Quinn Oosterwolde transferini KAP’a duyurdu! İşte bonservis bedeli

"BÜYÜK BİR AİLEYE GELDİM"

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde de Selahattin Baki'nin açıklamalarına yer verildi.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Hollandalı futbolcunun transferiyle "Çok ama çok zor bir transfer oldu. Fenerbahçe scouting departmanının, futbol planlama tarafının büyük katkıları var. Fenerbahçe scout departmanına buradan teşekkür ediyorum. Teknik Direktörümüz bize takıma dâhil etmek istediği sol bek tiplemesini izah ettikten sonra dersimizi çalıştık. Bizim taraf emin olduktan sonra oyuncuyu hocamızın teknik heyetine sunduk. Onlar da oyuncuyu çok beğendi. En sonunda hocamız takip etti ve karar kıldık. Uzun ve zorlu bir süreçten sonra kadromuza kattık. Hem tecrübesi hem de yaşı tam bizim istediğimiz seviyede. Umarım buradaki performansıyla önce bize katkı yapar, daha sonra Hollanda milli takımına kadar yükselir. Bu sene yaşından dolayı yabancı limitinde de problem olmuyor. Çok iyi futbolcu ve çok iyi bir karakteri takımımıza kattık. Transfer sürecindeki zorlu anlarda da Sayın Başkanımız kendisi bizzat devreye girip transferi bitirmemize yardımcı oldu. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum." dedi.