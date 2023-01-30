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Fenerbahçe Jayden Quinn Oosterwolde transferini KAP'a duyurdu! İşte bonservis bedeli

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Giriş Tarihi: 30.01.2023 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
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Fenerbahçe Jayden Quinn Oosterwolde transferini KAP’a duyurdu! İşte bonservis bedeli

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, sol bek için Jayden Quinn Oosterwolde'yi duyurdu. KAP'a yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır." denildi. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Jayden, "Büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, sol bek için Jayden Quinn Oosterwolde'yi duyurdu. KAP'a yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Sarı lacivertliler ödenen rakam için ise "Parma Calcio 1913 S.R.L. kulübüne toplam transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir." ifadelerine yer verdi.

"BÜYÜK BİR AİLEYE GELDİM"

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde de Selahattin Baki'nin açıklamalarına yer verildi.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Hollandalı futbolcunun transferiyle "Çok ama çok zor bir transfer oldu. Fenerbahçe scouting departmanının, futbol planlama tarafının büyük katkıları var. Fenerbahçe scout departmanına buradan teşekkür ediyorum. Teknik Direktörümüz bize takıma dâhil etmek istediği sol bek tiplemesini izah ettikten sonra dersimizi çalıştık. Bizim taraf emin olduktan sonra oyuncuyu hocamızın teknik heyetine sunduk. Onlar da oyuncuyu çok beğendi. En sonunda hocamız takip etti ve karar kıldık. Uzun ve zorlu bir süreçten sonra kadromuza kattık. Hem tecrübesi hem de yaşı tam bizim istediğimiz seviyede. Umarım buradaki performansıyla önce bize katkı yapar, daha sonra Hollanda milli takımına kadar yükselir. Bu sene yaşından dolayı yabancı limitinde de problem olmuyor. Çok iyi futbolcu ve çok iyi bir karakteri takımımıza kattık. Transfer sürecindeki zorlu anlarda da Sayın Başkanımız kendisi bizzat devreye girip transferi bitirmemize yardımcı oldu. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum." dedi.

İmzaların atılmasının ardından yeni transfer Jayden Quinn Oosterwolde de yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım. Onlarla stat da buluşmayı dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

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