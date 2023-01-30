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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan piyasada bulunamayan ilaçlarla ilgili açıklama: Üretim artırıldı

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Giriş Tarihi: 30.01.2023 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan piyasada bulunamayan ilaçlarla ilgili açıklama: Üretim artırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, piyasada bulunamayan ilaçlarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı, dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar var. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek." dedi.

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