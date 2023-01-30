Bayraktar İHA/SİHA’lar için AB ülkesi sıraya girdi! Bakan Çavuşoğlu açıkladı

Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Portekiz ile ticaret hacmimiz 3 milyar dolara yaklaştı. Ciddi bir potansiyel var. Şirketlerimizin de Portekiz'de ciddi yatırımları olmaya başladı. 1,6 euroluk bir yatırım miktarı var. Portekizli şirketlerin ülkemizdeki yatırımları da 764 milyona ulaştı, bugün firmalarımızı teşvik etme konusunda mutabık kaldık." dedi.