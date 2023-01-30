Bayraktar İHA/SİHA'lar için AB ülkesi sıraya girdi! Bakan Çavuşoğlu açıkladı
Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, denizcilik alanında Portekiz ile geniş bir alanda çalışmak istediklerini belirtti. Çavuşoğlu, "BAYKAR ile Portekiz arasında görüşmelerin başlamış olduğunu da öğrendim" dedi. Türkiye'den SİHA alması durumunda Portekiz, Polonya'dan sonra bu sistemleri alan ikinci Avrupa ülkesi olacak.
Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Portekiz ile ticaret hacmimiz 3 milyar dolara yaklaştı. Ciddi bir potansiyel var. Şirketlerimizin de Portekiz'de ciddi yatırımları olmaya başladı. 1,6 euroluk bir yatırım miktarı var. Portekizli şirketlerin ülkemizdeki yatırımları da 764 milyona ulaştı, bugün firmalarımızı teşvik etme konusunda mutabık kaldık." dedi.
PORTEKİZ BAYKAR İLE GÖRÜŞÜYOR
Çavuşoğlu konuşmasının devamında, "Denizcilik alanında önemli olan Portekiz ile bu alanda daha geniş alanda çalışmak istiyoruz. BAYKAR ile Portekiz arasında görüşmelerin başlamış olduğunu da öğrendim." dedi.
Eğer Baykar, Portekiz'e SİHA satarsa Polonya'dan sonra bu sistemleri alacak ikinci Avrupa ülkesi olacak.
POLONYA 24 ADET SİHA ALMAK İÇİN ANLAŞMA YAPMIŞTI
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak 2021 yılında, ülkesinin Türkiye'den 24 adet Bayraktar (TB2) tipi Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) alacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz ekim ayında ise 6 adet Bayraktar TB2, Polonya Silahlı Kuvvetleri tarafından teslim alınmıştı. Anlaşmanın toplam hacmi ise 270 milyon dolar olarak açıklanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İOKBS burs ödemeleri hangi illerde yattı? PYBS burs ödemeleri ne zaman yatacak 2023?
- FED faiz toplantısı ne zaman 2023? FED faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? OCAK 2023 FED faiz beklentisi!
- Başvuru için PTT'ye gidenlere müjde ansızın geldi! Online da olacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: 65 yaş aylığı, evde bakım...
- Borç yapılandırma ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? 2023 borç yapılandırma paketinden kimler yararlanacak? Trafik cezaları, vergi borçları, KYK...
- Gelinim Mutfakta ARA FİNAL! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim kazandı? Büyük ödül 30 ALTIN BİLEZİK!
- EYT'de emeklilik tablosu netleşti! 1999-2000-2008 sigorta ve 50-51-52-53 yaş için EYT fırsatı! 3.600-5.400 günle kısmi emeklilik, staj sigortası...
- EYT KANUN TEKLİFİ METNİ: 30 Ocak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT açıklaması ne dedi?
- Milyonları ilgilendiren ödemeler başladı! TC kimlik no son hanesine göre hesaplara yatıyor! Destekleme ödemeleri...
- Mazot ve gübre desteği YATTI mı, ne zaman yatacak? Mazot ve Gübre Desteği ŞUBAT 2023 ÖDEME TAKVİMİ! e-Devlet sorgulama ekranı!
- Kar tatili olan illerin listesi! 31 Ocak Salı okullar tatil olacak mı? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...
- İkinci ara tatil ne zaman 2023? 2. dönem ara tatil ne zaman, hangi ay başlayacak? MEB 2023 ara tatil tarihleri!
- EYT EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2023: Bir tıkla EMEKLİ maaşını öğren! SGK 4A, 4B, 4C emekli aylığı hesaplama robotu!