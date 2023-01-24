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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2023
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Adana’da uyuşturucu operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Adana’da narkotik polisinin bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda yakalanan 181 şüpheliden 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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