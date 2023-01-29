Fenerbahçe'ye Adana Demirspor maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim forma giyemeyecek
Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında aldığı farklı galibiyetle serisini devam ettirirken Adana Demirspor karşılaşması öncesi sarı lacivertlilere kötü haber geldi. Kanarya'nın başarılı orta saha oyuncusu Miguel Crespo Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Crespo Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek. İşte detaylar...
Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Crespo, Adana Demirspor karşılaşmasında görev alamayacak.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti.
Mücadelede sarı-lacivertlilerin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, 71. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil oldu.
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